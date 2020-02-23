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عدن - ياسمين التهامي - لسبب لايخطر على البال ... عروس تفقد زوجها اغلى مايملك
انتقمت زوجة من زوجها بطريقة وحشية لمغازلته فتاة حسناء في أحد المطاعم، حيث دارت بينهما مشاجرة حادة.
وتطورت المشاجرة بين الزوجين إلي قضم أنف الزوج وفقأ عينه في أحد المطاعم مارسيليا، إثر جراء مغازلة الأخير سيّدة تجلس على الطاولة المجاورة.
جديد اب برس :
وأحيلت الزوجة إلى النيابة بتهم التسبّب في إصابة زوجها بعاهة مستديمة، وإتلاف بعض محتويات المطعم.
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