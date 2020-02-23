شكرا لقرائتكم خبر عن قمة رباعية في اسطنبول لبحث إدلب الشهر المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قمة رباعية في اسطنبول لبحث إدلب الشهر المقبل

جديد اب برس : Advertisements span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 21.1781px; font-weight: 700;">أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عقد قمة رباعية بشأن إدلب في اسطنبول في 5 من آذار مارس المقبل، بمشاركة قادة روسيا وفرنسا وألمانيا.

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