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قمة رباعية في اسطنبول لبحث إدلب الشهر المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن قمة رباعية في اسطنبول لبحث إدلب الشهر المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قمة رباعية في اسطنبول لبحث إدلب الشهر المقبل

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

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 span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 21.1781px; font-weight: 700;">أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عقد قمة رباعية بشأن إدلب في اسطنبول في 5 من آذار مارس المقبل، بمشاركة قادة روسيا وفرنسا وألمانيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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