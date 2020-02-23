وردنا الان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزف بشرى سارة للجميع ...والفرحة تعم المدن السعودية .. ماذا يحدث الآن؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - زفَّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشرى سارة للسعوديين، معلنًا دخول المملكة عصر الغاز الطبيعي باحتياطيات تريليونية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الحكومة أكدت خلال اجتماع اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية برئاسة ولي العهد السعودي، أن إنتاج حقل الجافورة من الغاز الطبيعي قد يصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2036.

واطلعت اللجنة على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية، الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة، بطول 170 كيلومترًا وعرض 100 كيلو متر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.

وبحسب "واس"، وجّه الأمير محمد بن سلمان، أن تكون أولوية تخصيص إنتاج حقل الجافورة العملاق، من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.

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وأشار ولي العهد إلى أن تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عامًا من بداية تطويره دخلًا صافيًّا للحكومة بنحو 8.6 مليارات دولار سنويًّا (32 مليار ريال)، ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ 20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنويًّا، ويؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها.

ومن المنتظر أن يؤدي تطوير الحقل، إلى تدشين دخول السعودية عصر الغاز باحتياطيات تريليونية، وسيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول.



وسيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محليًّا، ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها.

وأثنى الأمير محمد بن سلمان، خلال الاجتماع على جهود شركة "أرامكو" في عمليات تطوير الحقل بحجم استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار (412 مليار ريال).

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