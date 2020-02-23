شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دولة عربية تعلن اغلاق حدودها مع السعودية وترفع حالة الطوارئ بعد هذا الحدث المفاجئ والصادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الحكومة الأردنية، إغلاق الحدود مع السعودية، ورفع حالة الطوارئ بشكل مفاجئ، استعدادًا لهجوم أسراب الجراد على المملكة.



وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية، لورانس المجالي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، الإخباري الإماراتي، إن الأردن والسعودية على تواصل مباشر ودائم فيما يتعلق بالتعامل مع أسراب الجراد.

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وأكد "المجالي" على وجود مخاوف في الأردن متعلقة بأسراب الجراد والتي تتمثل بعدم مكافحة دول القرن الأفريقي لها، مما يزيد من أعدادها.



وقال "المجالي" إن مسألة توالد الجراد مهمة جدًا، كما أن الجراد المكتمل يأكل بقدر حجمه مما يزيد المخاوف خاصة ونحن على مشارف فصل الربيع، مبينًا أن الظروف الجوية الباردة والماطرة حاليًّا تسهم في تأخر وصول أسراب الجراد.

وبيَّن "المجالي" أن أسراب الجراد تبعد عن أراضي المملكة الأردنية حوالي 650 إلى 700 كيلو متر، وأن الأمور حتى اللحظة تحت السيطرة، آملًا بأن يكون هنالك تعاون دولي لمواجهة هذه الأعداد الكبيرة من أسراب الجراد التي تقدر بمئة مليون جرادة ولا تقدر بالآلاف.

وبدورها، أعلنت وزارة الزراعة الأردنية رفع حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة الجراد من المتوسطة إلى القصوى، بعد أن وصلت أسراب إلى منطقة حايل السعودية التي تبعد 500 كم عن الحدود السعودية - الأردنية.



وأشار وزير الزراعة الأردني، إبراهيم الشحاحدة، في بيان نقلته تقارير إعلامية أردنية، إلى أن هناك متابعة حثيثة لتحركات أسراب الجراد الصحراوي القادمة للأراضي السعودية من اليمن.

وأكد الوزير الأردني، استعداد طواقم وزارته، وكذلك المؤسسات الحكومية للتعامل مع إمكانية وصول الجراد إلى الأردن، مشيرًا إلى خطة وطنية للتعامل معها، تتضمن الاستقراء الوقائي قبل وصول الجراد.

وكانت أسراب من الجراد، اجتاحت المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، وبأعداد هائلة. وانتشرت مقاطع فيديو عدة على مواقع التواصل الاجتماعي لأسراب الجراد بكثرة على كورنيش مدينة الخبر ومدينة الدمام.



ويصل عدد الحشرات في أسراب الجراد إلى مليون لكل ميل مربع ويمكن أن ينتشر على مئات الأميال المربعة، نظرًا لقدرته العالية على التكاثر والانتقال لمسافة تصل إلى 150 كيلومترًا في اليوم، ويمكن لسرب مساحته كيلومتر واحد أن يلتهم ما يعادل استهلاك 35000 شخص من الغذاء في يوم واحد، وفقًا للأمم المتحدة.