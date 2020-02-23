شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها .. وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حادثة وقعت قبل أيام في حديقة حيوانات "فيلتيفريدى" في جنوب أفريقيا، عندما استشرس أسد غاضب وهاجم فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات ووالدها عبر السياج الفاصل.

ومزق الأسد فروة رأس الطفلة دينا ماري دي بير، فيما تعرض والدها الذي كان يحاول إنقاذ حياة ابنته للهجوم أيضا وأصيب بجروح طفيفة.

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وذكرت صحيفة "Netwerk24" الجنوب أفريقية أن مخالب الأسد الهائج اخترقت جمجمة الطفلة الصغيرة، وهي اليوم في حالة حرجة للغاية. وقال والدها بيتر إن معافاة ابنته بعد هذه الحادثة والآثار التي نتجت عنها قد تستغرق وقتا طويلا.

هذا ولفتت الصحيفة إلى أن رجلاً أصيب قبل أسبوع أثناء مروره بجانب السياج في الحديقة نفسها. وأضافت أنه في العام 2010 هاجمت لبؤتان شقيقتين في حديقة فيلتيفريدى، وأصابتهما بعدة جروح.

وقال مرشد سياحي يعمل في الحديقة في حديث مع صحيفة "الإندبندنت البريطانية"، إن الأسد هاجم الفتاة ووالدها بعد أن أقتربا قليلا من السياج.