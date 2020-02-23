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صنعاء - ياسمين الخيامي - قاضي سعودي يصدم كل السعوديين ويصعق كل نساء المملكة بعد هذا العمل الفاضح الذي قام به مع سعودية مطلقة كان هو الذي طلقها من زوجها



شهدت منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية حادثة قد تكون الأولى من نوعها، حيث قام قاضٍ بتأييد طلاق زوجة من زوجها ومن ثم تزوجها مسيارا. وقالت صحيفة ”الوطن“ السعودية التي أوردت الخبر، إن قرارا بفصل القاضي وإنهاء خدماته تأديبيا، وتحويله إلى النيابة لمحاكمته، قد صدر. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: قاضي سعودي يصدم كل السعوديين ويصعق كل نساء المملكة بعد هذا العمل الفاضح الذي قام به مع سعودية مطلقة كان هو الذي طلقها من زوجها لا تذهب الى هذه الجزيرة الساحرة حتى لو حصلت على تذاكر واقامة مجانية لأنها جزيرة يختفي فيها الرجال والنساء في غمضة عين..وسبب الاختفاء اكثر رعبا ضع هذه النبتة اليمنية الشهيرة تحت وسادتك ووسادة زوجتك واطفالك قبل النوم ..ستجد مفاجأة سارة وسعيدة ستجعلك تفعل ذلك كل ليلة اشهر وزير جنوبي يباغت الجميع ويقهر عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك ويثلج صدور كل ابناء المحافظات الشمالية ويهز وجدانهم ( صورة + الاسم ) ليست داعش ولا تنظيم القاعدة..تنظيم جديد يباغت الجميع بالظهور في هذه الولاية الامريكية ويرعب كل سكانها ( صورة للتنظيم الجديد الذي يرعب أمريكا ) الجن تقتحم هذه القرية وتقوم بجرائم مروعة..وعندما حضر الشيوخ لطرد الجن كانت المفاجئة التي صعقت المشايخ وكل سكان القرية ( 2 صور مرعبة ) صديقة سوء تقنع صديقتها الخليجية بخيانة زوجها..شاهد الامر المرعب والكارثي الذي وقع للزوجة الخائنة وابكى كل نساء الخليج والوطن العربي ( صورة ) قائد عسكري كبير من الجنوب يباغت الجميع ويرمي استقالته في وجه وزير الدفاع المقدشي..وصدمة لكل الجنوبيين بعد الكشف عن سبب استقالته ( صورة + الاسم) الامور تنقلب راسا على عقب وهزيمة ساحقة للحوثيين في اهم منطقة..وفرحة ابو علي الحاكم تحولت الى نكبة كارثية..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس عبد الملك الحوثي Advertisements مشرف حوثي عديم الرحمة يبكي كل اليمنيين من شدة القهر ويهز وجدانهم داخل اليمن وخارجها بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا ( 2 صور مؤلمة ) قرار رسمي صادم يقلب حياة الداعية الامارتي الشهير وسيم يوسف رأسا على عقب..شاهد ردة فعل الداعية وسيم على هذا القرار الصادم ولي العهد السعودي يباغت كل السعوديين والمغتربين ويعلن رسميا عن المفاجئة الكبرى التي ستغير كل شيء في المملكة ليست من ايران ولا من الحوثي ولا من تركيا..الامارات تتلقي رسالة كارثية ومزلزلة ..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس ولي عهد ابو ظبي ويربك كل حساباته ورد للتو.. صحفية أمريكية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن سيناريو مغاير لمحاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني “المقدشي” الشيخ عايض القرني يهز وجدان اليمنيين ويجعلهم يبكون من شدة القهر ويكشف اسم القاتل رقم (1) لليمنيين ( ليس الحوثي ولا التحالف ) “محمد بن سلمان” يتعرض لطعنة غادرة من أقرب المقربين له وشخصية كبيرة تقود مؤامرة خطيرة تحذير رسمي خطير جدا لكل ابناء الجنوب نساء ورجال وشباب ..لا تستخدم هذا المنتج الهندي أبدا حتى لو حصلت عليه مجانا ( شاهد صورة المنتج ) الشيخ العكيمي يباغت ابو علي الحاكم ويقلب موازين المعركة بهجوم مباغت ومصادرنا تؤكد وصول تعزيزات كبيرة لإسناد القوة الضاربة للعكيمي فضيحة كبيرة وغير متوقعة لمذيعة MBC “لجين عمران” مع الإعلامي مصطفى الآغا.. وهذا ما حدث معهما (فيديو صادم) وكشف مصدر للصحيفة أن قرار الفصل جاء بعد ورود ملاحظات على القاضي إلى هيئة الرقابة والتحقيق، التي تولت التحقيق والمتابعة وجمع المعلومات والأدلة وإثباتها مع جهات الاختصاص. وأضاف المصدر أن هيئة الرقابة والتحقيق رفعت إلى الجهات العليا تحويل القاضي إلى النيابة بحسب الاختصاص، لمحاكمته بالجرائم الجنائية التي ارتكبها حيث صدر توجيه بذلك. كما ذكر المصدر أن القاضي كان يقوم بتصدير المعاملات للجهات الحكومية ومخاطبة الجهات الرسمية واستخراج الصكوك وغيرها، والتوجيه على أساس أنه حاضر في دوامه، بخلاف الواقع. وإضافة إلى تلك المخالفات كان القاضي المفصول يقوم بعمليات تزوير وتغيير المعاملات لجهات معينة، ومحاولة الاستيلاء على أرضٍ حكومية بمعاونة أحد أعضاء المجالس البلدية وعدد من الموظفين، ما جعل أحد العاملين بالمحكمة يكتشفهم إلا أنهم قاموا بسجنه.

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