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صنعاء - ياسمين الخيامي - لا تذهب الى هذه الجزيرة الساحرة حتى لو حصلت على تذاكر واقامة مجانية لأنها جزيرة يختفي فيها الرجال والنساء في غمضة عين..وسبب الاختفاء اكثر رعبا

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