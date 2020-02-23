شكرا لبحثكم عن خبر رعب في ذمار بعد إختفاء 32 طفلًا بشكل مفاجئ من شوارع المدينة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر حقوقية، اختفاء عشرات الأطفال من شوارع وأحياء مدينة ذمار، جنوبي البلاد، منذ يناير الماضي، وغياب أي معلومات عن مصيرهم. واضاف المصدر إن 32 طفلاً تتراوح أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة، اختفوا بشكل مفاجئ من شوارع واحياء المدينة ، منذ يناير الماضي، ولا تعرف معظم الأسر أي تفاصيل عن مصير أبنائها. وأوضح المصدر أن اختفاء الأطفال تزامن مع حملات تجنيد قسرية تنفذها مليشيا الحوثي في المحافظة، حيث اختطف مسلحون حوثيون اختطفوا خلال الأسبوعين الماضيين، 7 أطفال من حي الجمارك شمال المدينة، أحدهم من أسرة نازحة من محافظة الحديدة، أمام مرأى الناس، ولم تُعدهم الى أهاليهم إلا جثثاً هامدة. ولفتت المصادر إلى أن اختفاء عشرات الأطفال بهذا الشكل يعد أمراً غير طبيعياً، متهمة الميليشيا بالوقوف وراء عملية اختطاف الأطفال. واتهم الأهالي ميليشيا الحوثي بالوقوف وراء اختفاء أطفالهم، محملين إياهم المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وداعيين كافة المنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية بإدانة هذه الجرائم التي تغتال أطفالهم، وترمي بهم في محارق الموت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رعب في ذمار بعد إختفاء 32 طفلًا بشكل مفاجئ من شوارع المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.