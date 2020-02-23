شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تبدأ حملاتها الطائفية بمدارس العاصمة صنعاء.. استبدال اسم "فاطمة" بدلا عن "رابعة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر تربوية إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استبدلت اسم مدرسة رابعة العدوية الواقعة في حي شعوب بالعاصمة صنعاء إلى فاطمة الزهراء.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذها حملات تعبوية طائفية في مدارس أمانة العاصمة صنعاء والتجمعات النسوية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم تحت شعار "إحياء مولد الزهراء".

وذكرت مصادر طلابية لـموقع"العاصمة أونلاين" إن المليشيات عطلت العملية التعليمية وخصصت أوقات الحصص الدراسية لإقامة ندوات طائفية تأخذ يوماً كاملاً في العادة.

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وكانت ميليشيا الحوثي قد أصدرت تعميمات جديدة من بينها تعميماً جديداً يلزم جميع طلبة المدارس في العاصمة، بأداء "الصرخة الخمينية" كل يوم في طابور الصباح، وشددت على ضرورة الالتزام بما تضمنه التعميم، في حين لوحت الجماعة بعقوبات شديدة وصارمة ستتخذ ضد المخالفين.

وأصدرت الجماعة الحوثية، مطلع فبراير الجاري، تعميماً آخر، يلزم مدارس العاصمة صنعاء، الحكومية والأهلية، بتدشين أنشطة طائفية تحت شعار "تفعيل اليوم الثقافي".

ومنذ الانقلاب تستهدف المليشيات الهوية الوطنية بإحداث تغييرات طائفية واخضاع طلاب المدارس لبرامج طائفية يجري من خلالها غرس أفكار تحرض على العنف والكراهية ومن خلالها تزج المئات للقتال في صفوفها.