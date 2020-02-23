شكرا لبحثكم عن خبر «مسام» ينتزع 4,911 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" 4,911 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2020م والتي زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً. واوضح المركز في بيان له ، بان الالغام التي انتزعها منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و 161 لغماً مضادة للدبابات و 4,739 ذخيرة غير متفجرة، و 6 عبوات ناسفة...مشيراً الى اجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 134,259 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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