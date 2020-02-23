شكرا لبحثكم عن خبر إعتقال قائد لواء التحالف العربي بعدن .. ومصادر تكشف الجهة التي تقف وراء العملية (الاسم صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدمت عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً،اليوم، على اعتقال قيادة لواء التحالف (القوات السعودية) وقيادات في المقاومة الجنوبية، بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر إعلامية إن عناصر من الحزام الأمني اقتحمت فندق بيروت في منطقة الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان، واعتقلت العميد أحمد الطالبي قائد لواء النصر والعميد بجاش الأغبري قائد لواء التحالف العربي بعدن مع مرافقيهما، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن قبائل الصبيحة وردفان التي ينتمي لها القائدان العسكريان، والأفراد المرافقين لهما، تهدد بالتصعيد في حال لم يتم الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم.

وعلق الناطق الرسمي باسم قبائل وجبهات الصبيحة الإعلامي أحمد عاطف الصبيحي على واقعة الإعتقال بعدة منشورات على صفحته بموقع فيسبوك ورصدها محرر "الوطن العدنية" قال فيها : الإقدام على اعتقال قيادة لواء التحالف السعودي التابع لأبناء الصبيحة في أنصاف الليالي من أحد فنادق العاصمة عدن تعيد إلى الأذهان بداية العنترة الأمنية ابان إشراف الامارات ".

وأضاف : وتعتبر أيضا عملية انتحار من القائمين على هذه الأجهزة ليس إلا وستثبت للتحالف العربي أن عقلية الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن وتعاملها مع الوضع ليست عقلية جهاز أمني محايد مع الكل وضد الظلم والعجرفة على الآخرين وانما اثبت العكس من ذلك فهل سنرى تصحيح في هرم قياداة الأجهزة الأمنية والقطاعات المختلفة" .

وتابع بالقول : كما تثبت بأن عدن حكرا على جهة أو منطقة دون غيرها وهو ماسيزيد من الانشقاق الجنوبي الجنوبي الممزق اصلا..فهل يعي قادة الانتقالي خطر ذلك العجرفة والغلاء أن كانت هذه الأجهزة تنفذ توجيهاتهم .

واشار إلى أن مداهمة واعتقال العديد من رجال الصبيحة وردفان من أحد فنادق العاصمة عدن أتى بعد إعلان تشكيل لوائين بالصبيحة وردفان يتبعون المقاومة الجنوبية .

وأضاف في منشور آخر : حصلنا على تفاصيل إضافية واسماء المعتقلين من قبيلة الأغبرة اكبر قبيلة تقديما للشهداء في الحرب الأخيرة واليكم اسماء المعتقلين : العميد أحمد محمد الطالبي قائد لواء مقاومة الصبيحة , العقيد بجاش محمد علي أركان حرب لواء مقاومة الصبيحة , الجندي حامود بجاش محمد علي نجل اركان لواء مقاومة الصبيحة , الجندي فهد عبد عثمان الاغبري نجل شهيد الغدر أمام فندق الباشاء بخط عدن تعز العام الماضي , مشيرا إلى أنه لم يعلم إلى أي جهة تم اقتيادهم أو تتبع من.

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وتابع : الجدير ذكره بأن الطالبي المعروف (بالسراج) تم تعيينه قائدا لمقاومة الصبيحة من قبل العميد عادل الحالمي وهو مارأه بائعو الوهم للجنوبيين بأن هذا سيفضح كذبهم وزيفهم في تسويق الوهم للجنوبيين.

وأضاف : الصبيحة تحذر من أقدم على المداهمة كان من كان الإفصاح إلى أي جهة تم اقتياد رجالها مالم فرجال الصبيحة ليس عاجزين عن الرد وسيكون وخيما على من يقف وراء المداهمة والاعتقال والاخفاء ومن أنذر فقد أعذر .

وأشار الصبيحي الى نائب مدير النقل البري في محافظة تعز عبدالله محمد المصنف تواجد بالصدفة بساحة فندق بيروت بالهاشمي الذي يقطنه قيادات عسكرية من أبناء الصبيحة وكان يبحث عن غرفة لينام فيها إلا أنه صادف الحملة الأمنية فما كان منهم إلا انزاله من على سيارته وقامو باعتقاله وصادروا سيارته وهو لاحول ولا قوة له فيما حصل والى الآن مصيره مجهول .

وتزامن ذلك مع حملة انتشار واسعة بدأت الثلاثاء الماضي، حيث شوهدت قوات الانتقالي تتمركز في تقاطعات الطرق الرئيسية وبالقرب من المواقع الأمنية والساحات العامة.

وداهمت قوات الحزام الأربعاء الماضي حي "القلوعة" واعتقلت محمد طاهر عضو المجلس المحلي ورئيس لجنة صرف المرتبات للحزام الأمني المكلف من قبل السعودية ضمن إطار تنفيذ اتفاق الرياض.

وأكدت مصادر صحفية أن المختطف "طاهر" تم اقتياده إلى مقر وحدة مكافحة الإرهاب وهي قوة داخل الحزام الأمني تشرف عليها الإمارات بمنطقة جولد مور.

من جهة أخرى، قُتل شخص وأصيب آخرون بانفجار في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان.

وقال شهود عيان، إن الانفجار وقع في صيدلية "شيماء" وأسفر عن مقتل أحد العاملين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في الصيدلية بعد أن نشب حريقٌ عقب الانفجار.

في السياق ذاته، أوضحت مصادرُ مقربة من أسر الضحايا أن كيس متفجراتٍ وُضع أمام الصيدلية، وحين حاول أحد العاملين تفقدَه انفجر به، ما أدى إلى مقتله على الفور.