شكرا لبحثكم عن خبر بالأدلة والبراهين انهيار متسارع للمجلس الانتقالي الجنوبي و" خالد النسي " يدلي بتصريحات نارية تجاه الأخير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي انهياره يوما تلوى الاخرى فمن الاستقالات الجماعية إلى التضارب في اتخاذ القرارات والتصريحات الاعلامية .

وعلى امتداد الساعات الماضية أعلن هاني بن بريك انسحاب المجلس من اللجنة المشتركة الخاصة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بسبب عدم وفاء الحكومة اليمنية بالتزاماتها حد قوله , و كما وردت الخبر صحيفة ارم الاماراتية وهي التصريحات التي خرج عيدروس الزبيدي بنفيها جملة وتفصيلا .

وفي ضوء هذه الانهيار المتسارع خرج العميد خالد النسي القيادي السياسي والعسكري في المجلس الانتقالي بتصريحات نارية تجاه المجلس وتؤكد قرب اعلان انيهاره .

وقال النسي : الحزب الاشتراكي كان يعتمد كليا على روسيا وعندما أعلن جورباتشوف البروستريكا ووقف الدعم الروسي انهارت منظومة الحكم في الجنوب وسلموه في رمشة عين للشمال ونحن اليوم اعتمدنا على الامارات وعندنا انسحبت نار كل شيء . وتابع النسي تغريداته التي رصدها يمن تايم بالقول : لدينا شعب عظيم وأرض طيبه مباركة وعدو مقسم مشتت ولكن ينقصنا قرار . وعلى ضوء هذه التغريدات لم يمتالك نائب المجلس الانقتالي صمت اذا خرج برد سريع وعاجل على الرجل . وقال بن بريك : سعادة العميد لا أوافقك لم ينهار شيء حتى نقول انهار كل شيء . أنت رجل عسكري وتعرف مدولولات هذه النوع من الخطاب ومدى أثره . وختم بن بريك تغريداته بالقول : حفظك الله وبارك فيك ونفع بك نحن والتحالف على الارض .

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