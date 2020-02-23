شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. طيران التحالف يقصف مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 صنعاء - الخليج 365 سمعت ثلاثة انفجارات عنيفة، ظهر اليوم الأحد، العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وأفاد سكان محليون لمراسل "الخليج 365"، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شن ثلاث غارات على مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي جنوب صنعاء. وبحسب الأنباء الأولية فإن الغارات استهدفت النهدين وجبل عطان. Advertisements ونشر ناشطون صورا تظهر تصاعد أعمدة الدخان من الأماكن المستهدفة.

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