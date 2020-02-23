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بالصور.. طيران التحالف يقصف مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء 

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صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

بالصور.. طيران التحالف يقصف مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء 

صنعاء - الخليج 365

سمعت ثلاثة انفجارات عنيفة، ظهر اليوم الأحد، العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. 

 

وأفاد سكان محليون لمراسل "الخليج 365"، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية شن ثلاث غارات على مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي جنوب صنعاء. 

 

وبحسب الأنباء الأولية فإن الغارات استهدفت النهدين وجبل عطان. 

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ونشر ناشطون صورا تظهر تصاعد أعمدة الدخان من الأماكن المستهدفة. 

 

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