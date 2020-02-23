شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تتقدم في الغيل بالجوف وتسيطر على عدد من المناطق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 الخليج 365 ـ خاص: ذكرت مصادر ميدانية أن القوات الحكومية تمكنت فجر اليوم الأحد من السيطرة على مساحات واسعة في مديرية الغيل.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة الفرع والسلان وبدو السوائل. Advertisements وتابعت المصادر أنه لم يتبق من مديرية الغيل إلا القليل, لافتة إلى أن يجري في الأثناء عملية استكمال التحرير والتمشيط. وأشارت المصادر أن القوات الحكومية على وشك إعلان مديرية الغيل محررة بالكامل. وأضافت المصادر أن المواجهات التي ماتزال مستمرة حتى اللحظة أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة. وتشهد مختلف جبهات المحافظة مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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