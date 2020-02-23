مقتل العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بنيران القوات الحكومية "أسماء"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

إب - الخليج 365

قتل وأصيب العشرات من مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب وسط اليمن، ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة مليشيا الإنقلاب، قتلوا بنيران القوات الحكومية بمختلف جبهات القتال.



وقالت مصادر مطلعة إن عددا من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب قتلوا اليومين الماضيين، حيث زجت بهم في محارق الموت الحوثية بعدد من جبهات القتال بمحافظات الجوف وصنعاء والضالع.

وبحسب المصادر فإن من بين قتلى مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب الصريع محمد عبده السموعي من أبناء مديرية يريم، والصريع صخر علي أحمد الدعوس من أبناء مديرية القفر، والصريع قاسم محمد الجعفري من أبناء مديرية يريم، والصريع صالح علي الجلال من أبناء مديرية يريم.

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وصباح اليوم السبت شيعت مليشيا الحوثي أحد قتلاها بمديرية السياني وهو الصريع "جوهر نبيل أحمد عبدالله النخلاني" من أبناء قرية "الظفير" عزلة عميد الداخل بسياني إب، حيث لقي مصرعه بنيران القوات الحكومية بقرية "الظهره" بجبهة قيفه بمحافظة البيضاء.

وشيعت مليشيا الحوثي المشرف الإجتماعي لمليشيا الحوثي بمديرية الظهار الصريع القيادي مرتضى عبدالله حمود المساوى ( أبو عبدالله) والذي قتل قبل أسابيع أمام منزله الكائن بحارة "المدريه" بالشارع الخلفي لجامع الهدي بمدينة إب، حيث قتل بظروف غامضة مع قيادي حوثي من أبناء محافظة صعدة، فيما تحدثت مصادر أخرى أن مصرعه كان برصاص أحد أقاربه بعد قيام القيادي المساوى بنهب أرضية تابعة لأحد أقاربهم بالدائري الغربي والإعتداء عليهم.

وبالتزامن مع سقوط قتلى المليشيا من محافظة إب، شيعت المليشيا الحوثية اليوم السبت أكثر من 15 قتيل من عناصرها بمحافظات صعدة وذمار وصنعاء والحديدة وهم الصريع إبراهيم العكيشي صنعاء، وهشام معياد صنعاء، وأكرم الداعري صنعاء، وعمار النكيع صنعاء، وعبده العمادي صنعاء، وأنور عبدالله القديمي مديرية همدان صنعاء، وعلي صالح أبو لحوم صنعاء، ومحمد ناصر السنحاني صنعاء، وطه حسين عايض بمديرية همدان صنعاء، وعلي أحمد محمد الناصري صنعاء، ومحمد أمين النهاري بمديرية بني الحارث صنعاء.

كما شيعت المليشيا الصريع أحمد عيضة العراقي صعدة، وزايد حميد هجوان صعدة، وتوفيق حسين مفرح العمري صعدة، وعبدالله عبدالرحمن سهيل صعدة، وعمر محمد شجاني مديرية الجراحي الحديدة، جمال القطيب حجة، ومحمد المروني حجة، وعصام معيض حجة، محمد عبدالفتاح المرامي بمديرية ميفعة عنس ذمار.