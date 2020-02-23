القوات الحكومية تنصب كميناً محكماً لعدد من مسلحي الحوثي غرب تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 تعز - الخليج 365 قالت مصادر عسكرية إن قوات القوات الحكومية نصبت كميناً محكماً لعدد من مسلحي الحوثي غرب تعز.

Advertisements وحسب المصادر، فإن القوات الحكومية استدرجت مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية إلى كمائن محكمة في جبهة مقبنة غربي تعز وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدّات. والجمعة دكت مدفعية القوات الحكومية مواقع تمركز مليشيات الحوثي شرق تعز والحقت بها خسائر كبيرة.

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