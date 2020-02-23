بالصور.. الأجهزة الأمنية بشرطة تعز تعثر على عبوتين ناسفتين وتبطلهما 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

تعز - الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية على عبوتين ناسفتين وسط الشارع العام بمنطقة وادي القاضي كانت قد وضعتها عناصر مجهولة لإستهداف الحياة العامة وزعزعة الأمن والإستقرار.



وكانت الاجهزة الامنية قد تحركت الى منطقة وادي القاضي فور تلقيها بلاغ من عاقل الحي لقسم شرطة الجديري حيث عثرت فيه على العبوات وابطلت مفعولها بقيادة مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي ومدير قسم شرطة الجديري وفريق من البحث الجنائي والأدلة الجنائية حيث تم تفكيك العبوات وإبطال مفعولها.

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كما وقامت وحدات الأجهزة الأمنية بتمشيط كامل للمنطقة وتعقب العناصر الإجرامية التي قامت بزراعتها.

وتهيب شرطة تعز جميع المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري في حال العثور على أي أجسام غريبة ومشبوهة وذلك عبر إبلاغ أقرب قسم شرطة أو عبر الرقم المجاني لإدارة القيادة والسيطرة بشرطة تعز ١٩٩ لما في ذلك المصلحة العامة وحماية أرواح المواطنين.