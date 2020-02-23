شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : محمد بن سلمان” يتعرض لخيانه غادرة من أقرب المقربين له وشخصية كبيرة تقود مؤامرة خطيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد الان : قرار رسمي صادم يقلب حياة الداعية الامارتي الشهير وسيم يوسف" رأسا على عقب" شاهد ردة فعل الداعية وسيم في هذا القرار "الصادم" شاهد فضيحة من العيار الثقيل وغير متوقعة لمذيعة MBC “لجين عمران” مع الإعلامي مصطفى الآغا _ وهذا ما حدث معهما (فيديو جنوني) شاهد وبكل جراء ولي العهد السعودي يرعب كل أمراء المملكة ويقلص نفوذهم ويصدر هذا الامر المخيف الذي صعق الجميع من شدة الخوف عاجل : ليست مكرمة ملكلة ولا هدية اماراتية بل بشرى سارة لليمنيين ستجعل الكثير منهم اثرياء ويكسبون اموال طائلة..وما عليهم سوى القيام بهذا العمل البسيط

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