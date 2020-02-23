شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : ليست مكرمة ملكلة ولا هدية اماراتية بل بشرى سارة لليمنيين ستجعل الكثير منهم اثرياء ويكسبون اموال طائلة..وما عليهم سوى القيام بهذا العمل البسيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة فيسبوك "Facebook "، أمس، أنها ستدفع المال لبعض المستخدمين مقابل التسجيلات الصوتية، والتي سيتم استخدامها للمساعدة في تحسين تقنية التعرف على الكلام، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

وتأتي هذه الخطوة بعد اكتشاف أن شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، وبعض شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى مثل أمازون Amazon وآبل Apple و جوجل Google ومايكروسوفت Microsoft، تتجسس علي مستخدميها من خلال الاستماع إلى التسجيلات الصوتية ونسخها لتحسين أنظمة التعرف على الكلام وذلك دون إعلام العملاء.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

مخطط سعودي جديد بشأن "سعود القحطاني" صديق ومستشار ولي العهد السعودي (فيديو وتفاصيل حصرية)

مقاتلات التحالف : تقطع إمدادات الحوثيين والجيش يتقدم من مفرق الجوف حتى جبال يام

إعتقالات حوثية واسعة تستهدف عددًا من ضباط «الداخلية والدفاع» وقيادات مؤتمرية والإرياني يطالب بتدخل أممي

بالفيديو : رانيا يوسف ترقص بسخونة وجرأة على أغنية بنت الجيران شاهداو

Advertisements

وسيتيح لك "فيسبوك" إجراء تسجيلات صوتية كجزء من برنامج جديد يسمى "Pronunciations"، في تطبيق أبحاث السوق Viewpoints الذي يكافئ الناس على المشاركة في استطلاعات الرأي، والمهام، والأبحاث، ويقول فيسبوك "إذا كنت مؤهلًا لأن تكون جزءا من هذا البرنامج، سيكون بمقدورك تسجيل عبارة "Hey Portal" متبوعة بالاسم الأول لصديق من قائمة أصدقائك، وستتمكن من القيام بذلك بأسماء ما يصل إلى 10 أصدقاء ، وعليك تسجيل كل عبارة مرتين".

ولن يدفع "فيسبوك" الكثير مقابل تسجيلاتك، إذا قمت بإكمال مجموعة واحدة من التسجيلات، فستحصل على 200 نقطة في تطبيق Viewpoints، ولا يمكنك صرفها حتى تكسب 1000 نقطة على الأقل.

ويترجم هذا إلى مكافأة قدرها 5 دولارات فقط عبر خدمة الدفع PayPal، ومع ذلك، ويقول "فيسبوك" أنه قد يتم منح المستخدمين فرصة إعداد ما يصل إلى خمس مجموعات من هذه التسجيلات، لذلك هناك إمكانية لتحقيق هذا الهدف الذي يبلغ 1000 نقطة والحصول على الأموال مقابل ذلك.

ويقول فيسبوك إن التسجيلات الصوتية التي يقدمها المستخدمون لن تكون مرتبطة بملفهم الشخصي على الشبكة الاجتماعية، وأن الشركة لا تشارك نشاط Viewpoints على موقعها أو الخدمات الأخرى المملوكة لها دون إذن المستخدم.

وبالنسبة لبرنامج نطق الكلمات الجديد سيكون متاحا لمستخدمي الولايات المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ولديهم أكثر من 75 من الأصدقاء على موقع فيسبوك Facebook، وتشير فيسبوك إنه سيتم طرح البرنامج ببطء، لذلك لن يكون متاحًا لجميع المستخدمين على الفور.

الجدير بالذكر أن Viewpoints من فيسبوك، هو تطبيق جديد لأبحاث السوق، أطلقته الشركة في شهر نوفمبر 2019، والذي يكافئ الناس على المشاركة في استطلاعات الرأي، والمهام، والأبحاث الخاصة بالشبكة، فبمجرد أن ينشئ المستخدم حسابا فيه، سوف يدعى إلى الانضمام إلى البرامج.

وقبل كل برنامج، سوف تشرح فيسبوك المعلومات التي سوف تجمع من المستخدم، وكيف سوف تستخدم، وكم عدد النقاط التي سوف يحصل عليها بعد انتهاء البرنامج.

وسوف توضح الشركة للمستخدمين كم من النقاط يحتاجون للحصول على مبلغ مادي مقابلها، وبعد كل مرة يحصل فيها المستخدم على تلك الكمية من النقاط، سوف يُحول المبلغ المالي مباشرةً إلى حسابه في خدمة الدفع الألكتروني .