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صنعاء - ياسمين الخيامي - اشهر وزير جنوبي يباغت الجميع ويقهر عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك ويثلج صدور كل ابناء المحافظات الشمالية ويهز وجدانهم ( صورة + الاسم )

2020/02/23 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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