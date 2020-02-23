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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست داعش ولا تنظيم القاعدة..تنظيم جديد يباغت الجميع بالظهور في هذه الولاية الامريكية ويرعب كل سكانها ( صورة للتنظيم الجديد الذي يرعب أمريكا )

2020/02/23 الساعة 10:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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