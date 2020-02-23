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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجن تقتحم هذه القرية وتقوم بجرائم مروعة..وعندما حضر الشيوخ لطرد الجن كانت المفاجئة التي صعقت المشايخ وكل سكان القرية ( 2 صور مرعبة )

2020/02/23 الساعة 10:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر الجن تقتحم هذه القرية وتقوم بجرائم مروعة..وعندما حضر الشيوخ لطرد الجن كانت المفاجئة التي صعقت المشايخ وكل سكان القرية ( 2 صور مرعبة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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