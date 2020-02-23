شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عـاجل .. أمير قطر يصعق السعودية والامارت ويباغت الجميع بهذه الخطوة التي اثارت جنون ولي العهد السعودي وولي عهد ابو ظبي ( تعرف على الخطوة القطرية الرهيبة ) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - وقعت الحكومة القطرية يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، لتوفير إطار تعاون وتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب.

وتقضي المذكرة التي تم توقيعها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بدخول مجلس الشورى القطري والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء “مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب” يكون مقره الدوحة

وفي تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أوضح رئيس المجلس أحمد آل محمود “دور بلاده في مواجهة الإرهاب، وأن إنشاء المكتب في الدوحة يأتي تأكيدا لثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها قطر لمكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه”.

وأضاف آل محمود أنه “تم الاتفاق بين الجانبين على البدء مباشرة عقب التوقيع على المذكرة بالدخول في الترتيبات اللازمة لإنشاء المكتب في الدوحة في أقرب وقت”.

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