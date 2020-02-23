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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استهداف حوثي لنقاط الرقابة لضباط الارتباط المنبثقة عن لجنة إعادة الإنتشار بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
الحديدة - الخليج 365
عاودت المليشيات الحوثية ، استهداف نقاط الرقابة لضباط الارتباط المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة.
ويأتي هذا في خرق صارخ لاتفاق استوكهولم وذلك بعد 5 أيام من إجتماع مشترك لضباط الإرتباط برئاسة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة.
وأكد مصدر ميداني في القوات المشتركة، أن المليشيات الحوثية التابعة لإيران استهدفت بعدة طلقات شيكي من جهة جولة يمن موبايل طقم إمداد نقطة الرقابة المتمركزة في سيتي ماكس بشارع صنعاء وكانت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الألمانية، دانييلا روسلاك عقدت الثلاثاء الفائت اجتماعا هاما مع ضباط الإرتباط لإنقاذ آلية التهدئة التي لم تلتزم بها المليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية، وكذا سرعة نشر مراقبين أمميين الى جانب ضباط الإرتباط للطرفين في النقاط الخمس.
وفيما كان الإجتماع المشار اليه قد خرج بعدة نقاط أهمها وقف استهداف نقاط ضباط الارتباط فمن شأن الإستهداف الجديد لنقطة سيتي ماكس وضع اللجنة الأممية على المحك.
وسبق للمليشيات الحوثية أن استهدفت نقاط الرقابة لضباط الارتباط كان آخرها استهداف نقطة ضباط الارتباط في المنظر بقصف مدفعي مطلع الشهر الجاري.
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