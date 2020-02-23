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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساع حوثية لتغيير أسماء مدارس حكومية بذمار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
الخليج 365 ـ ذمار
أكدت مصادر تربوية مطلعة، وجود مساع حوثية في مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار لتغيير أسماء المدارس الحكومية في المحافظة.
وأوضحت المصادر أن المليشيات عقدت اجتماعاً مع مدراء مكاتب التربية بالمحافظة وأبلغتهم عن مساع حثيثة لتغيير أسماء بعض المدارس في المحافظة.
وبحسب المصادر، فإن المدارس المستهدفة بتغيير أسمائها هي (الكوفة، الثورة، الحمزة، عمر بن عبدالعزيز، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، النور، أسماء بنت أبي بكر، المجمع)، وتشمل أيضاً المديريات.
وذكرت المصادر، أن المليشيات تسعى لاستبدال أسماء بعض المدارس إلى مسميات تخدم الجماعة مثل (فاطمة الزهراء، الشهداء، الحسين، 21 سبتمبر، البنيان المرصوص)، وغيرها من الأسماء، إذ لم يتم تخصيص الأسماء بعد.
وبحسب المصادر فإن عملية استبدال المليشيات لأسماء المدارس تأتي بالتزامن مع حملات تعبئة وتحريض وأحياء فعاليات نسوية وطلابية، وإلزام كافة المدارس على تنفيذ وقفات احتجاجية لخدمة المليشيات.
يشار إلى أن المناهج الدراسية شهدت تغييراً كبيراً وتحريفاً لما يخدم أجندت تلك العصابات، في ظل تدهور قطاع التعليم، ونشاط للمدارس الخاصة التي زاد رسوم الدراسة فيها بسبب إلزام المليشيات لها بدفع مبالغ مالية كبيرة سنوياً.
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