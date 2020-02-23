شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح وشدا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم ، تحركات للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وأكدت مصادر محلية أن تحركات للمليشيا في مديريتي رازح وشدا الحدوديتين مع المملكة العربية السعودية، تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي عنيف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن عام 2015.

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