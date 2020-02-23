قصف حوثي على مزارع المواطنين وقراهم السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الإجرامية القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية الثقيلة ضمن خروقاتها اليومية لاتفاق السويد.

Advertisements وذكرت مصادر محلية في الدريهمي أن المليشيات قصفت القرى السكنية في المديرية بشكل هستيري مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120. واضافت المصادر أن مليشيات الحوثي الموالية لإيران اطلقت قذائف مدفعية الهاون على مزارع المواطنين في مناطق أخرى بالمديرية. وتواصل مليشيات الحوثي أعمالها الاجرامية بحق المواطنين الأبرياء في مختلف مديريات محافظة الحديدة في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وعملية وقف إطلاق النار بالمدينة.

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