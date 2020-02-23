شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 الخليج 365 ـ خاص: فيما آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الأحد، 23/شباط/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

الاسعار في صنعاء: الدولار الامريكي – شراء 598 – بيع 600 الريال السعودي - شراء 157.9 Advertisements - بيع 158.1 الاسعار في عدن: الدولار الامريكي - شراء 656 - بيع 660 الريال السعودي – شراء 172.5 – بيع 174.5

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