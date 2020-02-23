مواجهات عنيفة بين المقاومة ومليشيا الحوثي في عقبة ثرة بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 ـ أبين

اندلعت مواجهات مسلحة، مساء السبت 22 فبراير/ شباط 2020م، بين المقاومة الجنوبية ومليشيا الحوثي الإرهابية المتمركزة في جبهة ثرة، على الحد الرابط بين محافظتي أبين والبيضاء.

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ووفق المركز الإعلامي لجبهة ثرة، أكد ركن عمليات الجبهة عبدالله الوليدي، اندلاع اشتباكات عنيفة بين وحدات المقاومة الجنوبية، ومليشيا الحوثي، في جبل ثرة ومنطقة بركان والمواقع المحيطة بهما.

وبين، أن المليشيا استهدفت بعدد من قذائف الهاون مواقع تتمركز فيها وحدات المقاومة الجنوبية.

وأشار إلى أن وحدات المقاومة ردت على المصدر وقابلته بكل حزم، بالأسلحة الثقيلة والمدفعية، أجبرت خلالها قوات المليشيا على التراجع.

ولفت إلى أن المليشيا تكبدت خسائر بشرية بين قتيل وجريح.