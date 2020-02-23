المليشيا تشيع 77 من قتلاها في الضالع والجوف والساحل الغربي خلال 4 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

واصلت مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، تشييع جثامين العشرات من قتلاها بينهم قيادات، نتيجة خسائرها البشرية في جبهات القتال المفتوحة بمحافظتي الضالع والجوف وفي الساحل الغربي.



ورصدت مصادر خاصة تشييع المليشيات الحوثية لجثامين 77 قتيلاً من عناصرها خلال الأربعة الأيام الماضية وحتى مساء الجمعة، بينهم 11 قتيلاً سقطوا في جبهات الساحل الغربي، نتيجة محاولات التسلل الفاشله نحو مناطق ومواقع القوات المشتركة في مديريات الدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا.

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وتابعت المصادر، أن المليشيات دفنت العشرات من قتلاها، بينهم أطفال لا يتجاوزون الخامسة عشر من العمر، في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وبحسب المصادر فإن العاصمة صنعاء حصلت على النصيب الأكبر من القتلى الحوثيين، بـ 34 قتيلاً حوثياً تم دفنهم خلال الأربعة الأيام الماضية.

وبحسب المصادر، فإن المحافظة التالية بعد صنعاء هي محافظة صعدة بـ 12 قتيلاً، ثم محافظة حجة بـ10 قتلى، فيما نالت محافظة ذمار نصيبها بـ9 قتلى، و4 قتلى في محافظة إب، ومثلهما في المحويت، و3 قتلى في المحويت، وقتيل من مديرية الجراحي بالحديدة.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خلال شهر فبراير الجاري خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث شيعت ودفنت خلال النصف الأول من الشهر ذاته نحو 367 قتيلاً من عناصرها، ليتبعها 73 قتيلاً حوثياً، إلى جانب الحصيلة الموضحة في التقرير والبالغ عددها 77 قتيلاً.