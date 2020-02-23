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حالة الطقس في المحافظات اليمنية خلال الساعات المقبلة

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

حالة الطقس في المحافظات اليمنية خلال الساعات المقبلة

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الخليج 365 ـ صنعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الأحد صحواً وبارداً نسبياً على المرتفعات والهضاب الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وقال في نشرته الصادرة اليوم، إن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً على المرتفعات الغربية بوجه عام وصحواً إلى غائم جزئياً على السواحل الشرقية، وغائماً جزئياً إلى غائم على السواحل الجنوبية مع هطول أمطار خفيفة متفرقة عليها، والرياح تتراوح سرعتها بين (8 – 16) عقدة، واتجاهاتها جنوبية شرقية.

كما توقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً على السواحل الغربية، والرياح شرقية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها بين (10 – 20) عقدة، مثيرة للأتربة والرمال، مع اضطراب البحر وارتفاع الموج.

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