- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في المحافظات اليمنية خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الأحد صحواً وبارداً نسبياً على المرتفعات والهضاب الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وقال في نشرته الصادرة اليوم، إن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً على المرتفعات الغربية بوجه عام وصحواً إلى غائم جزئياً على السواحل الشرقية، وغائماً جزئياً إلى غائم على السواحل الجنوبية مع هطول أمطار خفيفة متفرقة عليها، والرياح تتراوح سرعتها بين (8 – 16) عقدة، واتجاهاتها جنوبية شرقية.
كما توقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً على السواحل الغربية، والرياح شرقية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها بين (10 – 20) عقدة، مثيرة للأتربة والرمال، مع اضطراب البحر وارتفاع الموج.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس في المحافظات اليمنية خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.