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حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الأحد

الخليج 365 ـ متابعات

 

ذكر “المركز الوطني للأرصاد”، في بيانه اليومي، أن الطقس في الإمارات، اليوم الأحد، من المتوقع أن يكون صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلا وفي الساعات الأولى من صباح يوم غد الإثنين على بعض المناطق الساحلية، مشيراً إلى أن هناك فرصة لتشكل الضباب خاصة غرب البلاد. و الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:00، والثاني عند الساعة 02:43، والجزر الأول عند الساعة 19:59، والثاني عند الساعة 07:21.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:28، والثاني عند 22:38، والجزر الأول عند الساعة 16:01، والثاني عند الساعة 04:44 .

 

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

أبو ظبي 30 21 90 45

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دبي 31 22 90 40

الشارقة 32 18 90 40

عجمان 29 19 85 45

أم القيوين 30 18 90 45

رأس الخيمة 31 17 85 40

الفجيرة 27 22 80 50

العين 32 20 90 35

ليوا 32 17 95 50

الرويس 29 18 90 45

السلع 30 20 95 50

دلما 26 19 95 55

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