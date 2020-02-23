شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي: حزب الإصلاح سيظل جزء خبيث من تنظيم الإخوان الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 قال المحلل السياسي هاني مسهور، اليوم، إن حزب الإصلاح سيظل جزء خبيث من تنظيم الإخوان الإرهابي.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر" : "وأن تعلق أعضاء حزب الإصلاح اليمني بأستار الكعبة ودخلوا جوفها سيضلون جزء خبيث من تنظيم الاخوان الإرهابي". وكشفت معارك نهم الأخيرة عن استراتيجية مهمة من استراتيجيات دعم جماعة الإخوان المسلمين لجماعة الحوثي بالسلاح، في إطار العلاقة غير المعلنة رسمياً بين الطرفين مما يتسبب في التهديد المباشر لامن السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: حزب الإصلاح سيظل جزء خبيث من تنظيم الإخوان الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.