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أكاديمي جنوبي يشن هجوماً حاداً على حزب الإصلاح 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

أكاديمي جنوبي يشن هجوماً حاداً على حزب الإصلاح 

متابعات_الخليج 365

شن الأكاديمي الجنوبي الدكتور جلال حاتم هجومًا حادًا على حزب الإصلاح، مؤكدًا أنه لا يزال يمارس دورًا خبيثًا في اليمن.

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وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أعلنت وسائل إعلامية حوثية ان عناصر المليشيا سيطرت على معسكر اللبنات 35 مدرع في عاصمة محافظة الجوف التابعة لقوات الشرعية .

 

وذكرت الوسائل، بأن المليشيات تمكنت من السيطرة على معسكر 35 مدرع في الجوف. مليشيات الإصلاح الإرهابية لا تزال تمارس الدور الأخبث".

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