شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الإعلان عن بدء التسجيل والصرف النقدي لهذه المديريات في أمانة العاصمة صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، عبدالمحسن طاووس، ان إجراءات تسجيل المستفيدين من المساعدات وكذلك الصرف النقدي ستبدأ في هذا الأسبوع الحالي.
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وأوضح أمين مجلس الشؤون الإنسانية، في تصريح صحفي قبل قليل، أن إجراءات التسجيل والصرف النقدي ستبدأ هذا الأسبوع لمديريات أزال والتحرير والصافية بأمانة العاصمة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد إقرار خطة العمل التجريبي من قبل برنامج الغذاء العالمي ومجلس الشؤون الإنسانية وإستكمال التجهيزات الفنية والبرمجية.
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