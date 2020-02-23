شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الطرق الطبية لوقف الشخير أثناء النوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد "الخليج 365"

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والي 45 % من الأشخاص يعانون من مشكلة الشخير أثناء النوم أو في بعض الأحيان يتعرضون لهذا الأمر، فيمكن أن يكون سبب الشخير مجموعة متنوعة من عوامل نمط الحياة اليومية، أو بسبب شيء أكثر خطورة، مثل توقف التنفس أثناء النوم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الحيل التي تساعد في التخلص من الشخير، وفقا لموقع "the healthy".

وأوضح التقرير، أن النوم على الظهر إلى تراجع قاعدة لسانك للوراء في الحلق وهذا يتسبب في ضيق مجرى الهواء، لذا حاولي النوم بجانبك، فإذا وجدت نفسك لا تزال تستيقظ على ظهرك، فادفع رأسك للأعلى على عدة وسائد، وهذا سيؤدي إلى فتح الممرات الهوائية الأنفية و يساعدك على التوقف عن الشخير.

وأكد التقرير علي ضرورة فقدان الوزن الزائد، لأن تراكم الدهون حول الحلق تتسبب في ضيق مجرى الهواء المسببة للشخير، كما نصح التقرير بضرورة تجنب الكحوليات والمهدئات، فهم يضغطون على الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى استرخاء العضلات والأنسجة الموجودة في الحلق، وهذه الأمور تزيد من فرص التعرض للشخير ولذا يجب تجنبها.

وأضاف التقرير أن الحصول على قسط كاف من النوم يقلل التعرض للشخير، فإذا كنت تشعر بالإرهاق و تنام بشكل عميق دون الشعور بأي شيء جوراك فيزداد فرص التعرض للشخير، ولذا عليك تنظيم ساعات نومك.

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن احتقان الأنف والإصابة بنزلات البرد الشديدة، أو الإصابة بالحساسية جميعها أمور تزيد من فرص التعرض للشخير أثناء النوم، ولذا ينصح التقرير بالاستحمام الساخن قبل الذهاب للنوم للمساعدة في فتح ممرات الأنف وتقليل فرص الشخير.

ومن أهم النصائح التي قدمها التقرير إزالة المواد المثيرة للحساسية في غرفة نومك، أي الغبار، والوسائد الغير نظيفة، الحيوانات الأليفة، جميعها أمور تزيد من فرص الإصابة بأدوار الحساسية الشدية، ويزداد أيضا خلالها التعرض للشخير.