شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الحوثي يزف بشرى سارة جداً للشعب اليمني والتوصل لإتفاق هام مع الأمم المتحدة وسيبدأ توزيع المساعدات "نقداً" في هذا الموعد؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، التوصل لإتفاق مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يقضي بتوزيع المساعدات الإغاثية للمحتاجين في العاصمة صنعاء نقداً، بدلاً عن المواد الغذائية.

وقال الحوثي في تغريدة على موقع توتير، “باذن الله سيبدأ برنامج الغذاء العالمي بالصرف كاش في الامانه خلال هذا الاسبوع ونأمل تغطية كل المحتاجين في الجمهورية اليمنية تباعا”.

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