شكرا لقرائتكم خبر عن هذه العلامات اذا ظهرت عليك عند التبول تؤكد انك مصاب بـ اخطر مرض "سرطان البروستاتا" ( تعرف عليها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادةً لا تظهر أعراض سرطان البروستاتا إلى أن يصبح حجم السرطان كبيرًا بما يكفي، لكن كونه أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الرجال، فمن المهم التعرف على العلامات عند تطورها، و قد يمكن ملاحظة الأعراض الخمسة على الرجل عندما يتبول.

ووفقا ل ” جمعية السرطان الخيرية “قد يمكن ملاحظة 5 أعراض على الرجل عندما يتبول؛ حيث تظهر أعراض سرطان البروستاتا عادة عندما ينمو السرطان بشكل تدريجي، وهو يبدأ في الضغط على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى الخارج، والمعروف باسم مجرى البول.

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الأعراض الخمسة

تتضمن الأعراضُ الخمسة التي يجب على الرجال الالتفات إليها عند التبول ما يلي: (صعوبة التبول، تدفق ضعيف أو الحاجة إلى الضغط لبدء التبول، والحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل، والشعور بأنك لم تفرغ مثانتك تمامًا بعد التبول، وجود دم في البول أو السائل المنوي).

وتشر الجمعية إلى عدد من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض سرطان البروستاتا من حيث العمر والمجموعة العرقية والتاريخ المرضي للعائلة .

العمر

المعروف أن سرطان البروستاتا الحميد شائع بين الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، وهو ليس سرطانًا ولا يمثل تهديدًا خطيرًا على الصحة.

ومن أهم أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا هو العمر؛ حيث يزداد الخطر كلما تقدم المريض في العمر، ويتم تشخيص معظم الحالات لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا.

المجموعة العرقية

والسبب الآخر هو المجموعة العرقية؛ فسرطان البروستاتا هو أكثر شيوعًا بين الرجال المنحدرين من أصل أفريقي ومنطقة البحر الكاريبي من الرجال الآسيويين.

تاريخ العائلة المرضي

وجود أخ أو أبٍ مصاب بالمرض قبل سن الستين يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة به.

وتشير الأبحاث الحديثة إلى احتمال وجود صلة بين السمنة والإصابة بالمرض الخبيث في البروستاتا، والنظام الغذائي المتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؛ حيث إن الأبحاث جارية حول الروابط بين النظام الغذائي والمرض، وهناك بعض الأدلة على أن النظام الغذائي الغني بالكالسيوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا