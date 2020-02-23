شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليها.. افضل 8 علاجات منزلية تنهي أوجاعك خلال دقائق.. الإمساك وآلام البطن ( شاهد ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يسبب استخدام الأدوية الملينة لفترة طويلة آثاراً جانبية، ويشكل بعضها نوعاً من الخطورة. لكن يمكنك التغلّب على الإمساك بطرق فعّالة وسهلة.

وتحدث مشكلة الإمساك نتيجة لنقص شرب الماء، أو لقلة المشي والحركة، أو لنقص الألياف في الطعام، أو كنتيجة لتناول المضادات الحيوية وبعض الأدوية.

إليك أفضل علاجات منزلية للإمساك:

جديد "الخليج 365"

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القراصيا. البرقوق أو الخوخ المجفّف هو ما يسمّى القراصيا التي تعتبر من العلاجات السحرية للإمساك.

الموز. تناول حبة أو اثنتين من الموز للتخلص من الإمساك الخفيف بسرعة.

الشاي الأخضر. لا يساعد الشاي الأخضر فقط على تنظيف الجهاز الهضمي من السموم، بل يسهّل عملية الإخراج إذا تناولت كوبين أو 3 أكواب كل يوم.

بذور الشيا. أضف بذور الشيا إلى الحليب، أو تناول ملعقة منها مع كوب أو كوبين من الماء كل يوم لعلاج الإمساك المزمن.

عصير الخضروات. تناول يومياً كوباً من عصير السموثي يحتوي على الجزر والطماطم (البندورة) والشمندر (البنجر) والتفاح الأخضر.

البابايا. من أفضل الفواكه لعلاج الإمساك الشديد البابايا.

اللبن. الزبادي واللبن الرائب من مصادر البكتريا الصديقة (البروبيوتك) التي تحسن عملية الهضم والإخراج.