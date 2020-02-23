وردنا الان : الجيش يقلب الطاولة على الحوثيون .. ويسيطر على مفرق الجوف ويزحف باتجاه العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - مقاتلات التحالف : تقطع إمدادات الحوثيين والجيش يتقدم من مفرق الجوف حتى جبال يام الحوثيين يعلنون اجبار طائرات التحالف مغادرة أجواء العاصمة صنعاء قبل تنفيذ مهاما إعتقالات حوثية واسعة تستهدف عددًا من ضباط «الداخلية والدفاع» وقيادات مؤتمرية والإرياني يطالب بتدخل أممي محافظ الجوف العكيمي يدلي بتصريح هام بشأن المعركة مع الحوثيون

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