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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أجرى باحثون من جامعة "سول" ومستشفى "دونجتان ساكريد هارت" في جامعة "هاليم" دراسة عن تأثير القهوة على جسم الإنسان وتضمنت هذه الدراسة فئة من البالغين واللذين تتراوح أعمارهم بين 55-90 عاماً --------------------------------- شاهد ايضا : • مشروب منزلي بسيط يقيك من أخطر الأمراض حتى بعد 90سنة.. تناوله يوميا وعش مرتاح البال • أسد مجنون يهاجم السيارات في أحد شوارع الكويت ..وعندما فتح أحد السائقين باب سيارته حدثت المفاجأة التي صعقت الجميع ..(شاهد الفيديو) • تمساح ضخم طوله 4.4 متر يسحب فتاة إلى قفصه ويلتهمها وهي على قيد الحياة .. (شاهد فيديو وصور مروعة) • أفعى "الأناكوندا" الضخمة تلتهم رجلاً حياً على الهواء ..(شاهد فيديو مروع) • ظهور حيوان مرعب برأسين ولسانين ..وما فعله أرعب الجميع وجعلهم في ذهول وصدمة ..شاهد • لماذا تخاف امريكا من روسياء ..شاهد أول فيديو للسلاح الروسي الذي أرعب العالم ! • أهمها السرطان والقلب وهشاشة العظام .. هذة النبتة الرخيصة الثمن تعالج اخطر الأمراض القاتله ..تناولها يوميا وعش مرتاح البال ! Advertisements • فيديو نادر لأول مرة يتم تسريبه سيجعل جميع حكام العرب يبكون على صدام حسين ..شاهد • أسد يهاجم طفل عمره 8 سنوات ويسحبه من رأسه إلى تحت الشجرة .. وعندما بدأ بالتهامة حدثت مفاجأة غير متوقعة ..(فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية) • "لبوة" تعاقب أسد وتنتقم منه شر انتقام بعد ان قتل اشبالها الثلاثة ..(شاهد عشر صور توثق المعركة) • زوجة السلطان هيثم بن طارق تذهل العمانيين في أول ظهور لها وتقهر كل أميرات الخليج بشكلها الفاتن ..شاهد • هذة الاطعمة تسبب لك الصداع النصفي وارتفاع الضغط .. تجنبها وعش مرتاح البال ! • أسد متوحش يفترس رجل في ثواني ويلتهم بعدة مباشرة ثلاثين كلب .. شاهد كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..(فيديو) • ظهور صارخ لمذيعة جديدة على قناة "الجزيرة" ..والمشاهدين يطلقون عليها لقب حورية الارض ..شاهد • تحارب الشيخوخة وتعالج أمراض القلب والروماتيز وضغط الدم .. تناول هذة الفاكهة اللذيذة وتمتع بالصحة والشباب • شاهد : أسد يفترس أكبر "ظبي" في العالم.. هاجمه على قارعة الطريق أمام المارة والنهاية صادمة ومفاجئة للجميع ! (فيديو) --------------------------------- وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى ظهور بروتين "بيتا-اميلويد" لدى 17.6% من الأشخاص الذين يتناولون كوبين من القهوة على الأقل يومياً، بينما ارتفعت نسبة وجود هذا البروتين إلى 27% لدى الأشخاص اللذين يتناولون أقل من كوبين من القهوة يومياً. ولهذا البروتين ارتباط باحتمالات الإصابة بمرض الزهايمر الذي يصيب الأشخاص ما فوق سن الخمسين عاماً.

بالإضافة إلى مقاومة القهوة لمرض الزهايمر وداء الرعاش "باركنسون"، للقهوة فوائد عديدة حسب ما ذكر موقع " "Science daily حيث تساعد القهوة أيضا في محاربة تراكم الدهون وإنقاص الوزن وتقليل إنتاج الدهون الثلاثية.

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