شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو.. صحفية أمريكية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن سيناريو مغاير لمحاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني “المقدشي” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. صحفية أمريكية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن سيناريو مغاير لمحاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني “المقدشي”

أثارت محاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني، في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا الفريق الركن محمد علي المقدشي، بقذيفة موجهة الأربعاء الماضي، بمحافظة مأرب، ردود فعل واسعة منذ الساعات الأولى.

وعكست عناوين الصحف والمواقع الإخبارية الأمريكية اهتماما كبيرا بالحدث، الذي يتوقع أن تكون له ارتدادات سلبية، في اليمن قد تشمل استهداف تماسك التحالف العربي وتقوض شرعية الرئيس هادي.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ورد للتو.. صحفية أمريكية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن سيناريو مغاير لمحاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني “المقدشي”

الشيخ عايض القرني يهز وجدان اليمنيين ويجعلهم يبكون من شدة القهر ويكشف اسم القاتل رقم (1) لليمنيين ( ليس الحوثي ولا التحالف )

“محمد بن سلمان” يتعرض لطعنة غادرة من أقرب المقربين له وشخصية كبيرة تقود مؤامرة خطيرة

تحذير رسمي خطير جدا لكل ابناء الجنوب نساء ورجال وشباب ..لا تستخدم هذا المنتج الهندي أبدا حتى لو حصلت عليه مجانا ( شاهد صورة المنتج )

Advertisements

الشيخ العكيمي يباغت ابو علي الحاكم ويقلب موازين المعركة بهجوم مباغت ومصادرنا تؤكد وصول تعزيزات كبيرة لإسناد القوة الضاربة للعكيمي

فضيحة كبيرة وغير متوقعة لمذيعة MBC “لجين عمران” مع الإعلامي مصطفى الآغا.. وهذا ما حدث معهما (فيديو صادم)

ورصد “الميدان اليمني” تقريراً لصحيفة “يو أس آي توداي” الأمريكية، حيث أفردت مساحة واسعة لإلقاء الضوء على محاولة اغتيال المقدشي الذي وصفته بـ”القائد الأكثر غموضاً ” في قوات الرئيس هادي ، على أدواره الغامضه في الشرعية المسنودة من التحالف العربي.





سيناريو مغاير لمحاولة اغتيال “المقدشي”

وكشفت الصحيفة عن سيناريو مغاير حول ملابسات الحادثة التي تعرض لها وزير الدفاع المقدشي الأربعاء بمحافظة مأرب شرقي اليمن لافتة إلى إن الحادثة التي تعرض لها المقدشي ليست محاولة إغتيال فاشلة كما تروج له كثير من وسائل الإعلام اليمنية والعربية.

واعتبرت الصحيفة أن الحادثة التي تعرض لها وزير الدفاع اليمني ” كانت بداية لمحاولة انقلاب مكتمل الأركان ضد الشرعية وليس محاولة اغتيال فقط قيادات محددة كما يروج له البعض واصفة الخطوة بالخطيرة التي قد تهدد الشرعية والتحالف معاً.

وأوردت الصحيفة عن مصادرها الخاصة السيناريو الذي خطط له مدبروا العملية، حيث قالت ان العملية تمت بتنسيق كامل بين المخابرات الاماراتية وشخصيات عسكرية وقبلية ومحلية في محافظة مأرب شرقي اليمن .

واضافت ان الفشل في اغتيال المقدشي دفعهم لإيقاف تنفيذ بقية خطوات المسلسل الإنقلابي الخطير والذي كان يستهدف عدد من قيادات الشرعية في مختلف المحافظات المحررة.

وقالت الصحيفة أنها حصلت على معلومات استخبارية خطيرة تكشف عن هوية شخصيات رفيعة في الشرعية تورطت في مؤامرة الإطاحة بوزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي ولم تفصح الصحيفة عن مزيد من المعلومات، حول الحادثة إلا أن الكثير من المؤشرات تشير الى ضلوع شيخ سفيان اللواء صغير بن عزيز الذراع الإماراتي في صفوف الشرعية بمحافظة مأرب.

وأشارت صحيفة “يو أس آي توداي ” في تقريرها المطول الذي رصده “الميدان اليمني”، إلى أن المملكة السعودية لم يكن لديها أي معلومات عن تلك الخطة، وان الحادثة كانت مفاجئه لها، لكنها سرعان ما تنبهت للمخطط فسارعت في التدخل لانقاذ حياة الوزير من أي محاولة لاحقة، ووجهت مراسل قناة العربية للذهاب فورا واللقاء بالوزير لاعداد تصريح يثبت انه لم يصب بأي اذى لكي تحبط أي محاولات لتنفيذ السيناريو الإماراتي.

كما تحدثت الصحيفة عن الانقسام العميق بين الشرعية وأبوظبي إزاء المواقف المعادية للأخيرة تجاه حكومة الرئيس هادي وموقفها الداعم للمليشيات الانقلابية في عدن ناهيك عن الهجوم الذي شنه الطيران الإماراتي على القوات الحكومية في نقطة العلم وعن آثاره السريعة في توتر العلاقات بين الشرعية ودول التحالف.

صحفية أمريكية تكشف عن سيناريو مغاير لمحاولة اغتيال “المقدشي”

وألقت الصحيفة الضوء على تصريحات مسؤولين بارزين في حكومة أبو ظبي والذي قالوا فيه أن قواتهم باليمن تواجه ثلاثة أعداء في إشارة إلى تنظيم القاعدة والحوثيين وحزب الإصلاح الأمر الذي يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك بأن الإمارات هي من تقف خلف سلسلة الاغتيالات التي تعرضت لها قيادات الشرعية العسكرية والمدنية خلال الأونة الأخيرة

وحذرت الصحيفة من خطورة الموقف ، مشيرة إلى إن الساعات والأيام القليلة المقبلة ستكون متوترة وحبلا بالمفاجأت والتغيرات المتسارعة على الصعيدين السياسي والعسكري.