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صنعاء - ياسمين الخيامي - عـــــــــــــاجل.. قائد أمني كبير يوجه طعنه مؤلمة للشرعية

قدم مساء اليوم قائد القوات الخاصة في محافظة لحج محمد حسين الغرابي استقالته عن العمل. وكشفت وثيقة رسمية صادرة من قائد القوات الخاصة فرع محافظة لحج عن طلب موجه لكل من اللواء الركن احمد عبدالله تركي محافظ المحافظة واللواء الركن فضل عبدالله باعش قائد القوات الخاصة واللواء الركن صالح السيد مدير امن محافظة لحج لاعفائه وقبول استقالته. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو.. صحفية أمريكية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن سيناريو مغاير لمحاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني “المقدشي” الشيخ عايض القرني يهز وجدان اليمنيين ويجعلهم يبكون من شدة القهر ويكشف اسم القاتل رقم (1) لليمنيين ( ليس الحوثي ولا التحالف ) Advertisements “محمد بن سلمان” يتعرض لطعنة غادرة من أقرب المقربين له وشخصية كبيرة تقود مؤامرة خطيرة تحذير رسمي خطير جدا لكل ابناء الجنوب نساء ورجال وشباب ..لا تستخدم هذا المنتج الهندي أبدا حتى لو حصلت عليه مجانا ( شاهد صورة المنتج ) الشيخ العكيمي يباغت ابو علي الحاكم ويقلب موازين المعركة بهجوم مباغت ومصادرنا تؤكد وصول تعزيزات كبيرة لإسناد القوة الضاربة للعكيمي فضيحة كبيرة وغير متوقعة لمذيعة MBC “لجين عمران” مع الإعلامي مصطفى الآغا.. وهذا ما حدث معهما (فيديو صادم) واشارت الوثيقة الى أن اسباب تقديم الاستقالة بسبب ضروف شخصية اجبرته على عدم مواصلة العمل.

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