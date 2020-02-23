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صنعاء - ياسمين الخيامي - “محمد بن سلمان” يتعرض لطعنة غادرة من أقرب المقربين له وشخصية كبيرة تقود مؤامرة خطيرة

كشف خبراء متخصصون في مجال تقنية ومواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، عن السبب الحقيقي وراء إقدام موقع “تويتر” على حجب حساب المستشار السابق بالديوان الملكي، سعود القحطاني.

وبحسب مقال بصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن القيام بتعليق حساب “القحطاني”، الذي لم يصدر تغريدة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018، هو أمر غير عادي، وربما كان تعليق حسابه مرتبطًا بعثور (تويتر) على أدلة على تورط “القحطاني” في عمليات ضد ناقدي النظام السعودي.

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“محمد بن سلمان” يتعرض لطعنة غادرة من أقرب المقربين له وشخصية كبيرة تقود مؤامرة خطيرة

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وأضاف المقال أن سمعة “القحطاني” كمسؤولٍ عن الذباب الإلكتروني كذلك قد تكون السبب، وذلك لدوره في أزمة الخليج عام 2017، حين عرض حياة الكثيرين للخطر من خلال دعوته المواطنين لوضع أسماء في القائمة السوداء ممن يعتقد بتعاطفهم مع قطر.

محمد بن سلمان يتعرض لطعنة غادرة

ويقول كاتب المقال إن “الغريب أن (تويتر) لم تكشف عن أرشيف تغريداته، وقالت إنه لا توجد أدلة على أن الحساب مرتبط بالعملية، مع أن التحقيقات المستقلة تقول إنه هو المسؤول عنها”.

وكان موقع التدوين المصغر “تويتر” قد قام مؤخرًا بإعلانه شطب 4525 حسابًا مرتبطة بالسعودية والإمارات ومصر، و4248 حسابًا، تعمل بشكل واضح من الإمارات.

وأرجعت إدارة الموقع تلك الخطوة لأن تلك الحسابات استخدمت في القيام بعملية (توتر سياسي) كمجاز عن الدعاية، على حد وصفها