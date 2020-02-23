شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ عايض القرني يهز وجدان اليمنيين ويجعلهم يبكون من شدة القهر ويكشف اسم القاتل رقم (1) لليمنيين ( ليس الحوثي ولا التحالف ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ عايض القرني يهز وجدان اليمنيين ويجعلهم يبكون من شدة القهر ويكشف اسم القاتل رقم (1) لليمنيين ( ليس الحوثي ولا التحالف )

أعرب الداعية السعودي عائض القرني عن أسفه، لمدحه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السابق، مؤكدا أنه أرانا وجهه الحقيقي وكرهه للمملكة وولاة أمورنا.



وأضاف القرني في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر، والذي تفاعل نعه العديد من رواد الموقع أن أردوغان تعاون مع الصهاينة، والخلافة العثمانية هي احتلال للعالم الإسلامي فهم قتلة لم ينشروا التوحيد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ورد للتو.. صحفية أمريكية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن سيناريو مغاير لمحاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني “المقدشي”

الشيخ عايض القرني يهز وجدان اليمنيين ويجعلهم يبكون من شدة القهر ويكشف اسم القاتل رقم (1) لليمنيين ( ليس الحوثي ولا التحالف )

“محمد بن سلمان” يتعرض لطعنة غادرة من أقرب المقربين له وشخصية كبيرة تقود مؤامرة خطيرة

Advertisements

تحذير رسمي خطير جدا لكل ابناء الجنوب نساء ورجال وشباب ..لا تستخدم هذا المنتج الهندي أبدا حتى لو حصلت عليه مجانا ( شاهد صورة المنتج )

الشيخ العكيمي يباغت ابو علي الحاكم ويقلب موازين المعركة بهجوم مباغت ومصادرنا تؤكد وصول تعزيزات كبيرة لإسناد القوة الضاربة للعكيمي

فضيحة كبيرة وغير متوقعة لمذيعة MBC “لجين عمران” مع الإعلامي مصطفى الآغا.. وهذا ما حدث معهما (فيديو صادم)

وشدد القرني في حديثه أننا مع ولاة أمرنا ومع دولتنا ومع أمتنا ومع رسالتنا ولن نساوم على البيعة.

وأكد أننا لن نساوم على العقيدة و لن نساوم على طاعة ولي أمرنا،

وأشار القرني إلى أن القناع الذي كان يتلبس به قد انكشف للجميع، وعلم الناس حقيقة المؤامرة التي شنها أردوغان، وأطماعه بالخلافة العثمانية المزعومة.

الي ذلك رد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي على هجوم شنّه الداعية السعودي عائض القرني، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحدث فيه عن فيديو قديم كان امتدح فيه الرئيس التركي.

وأشار القرني إلى أنه كان مخدوعا في أردوغان في ذلك الفيديو، وقال" أقول لعشاق أردوغان والمتغزلين به، إنكم خُدعتم فيه فقد احتل السعودية بلد الحرمين ويكن العداء لها"، زاعما أن الرئيس التركي "قتل اليمنيين في اليمن والليبيين في ليبيا.