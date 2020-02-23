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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير رسمي خطير جدا لكل ابناء الجنوب نساء ورجال وشباب ..لا تستخدم هذا المنتج الهندي أبدا حتى لو حصلت عليه مجانا ( شاهد صورة المنتج )

حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن من استخدام صبغة الشعر ( ايجل براون ) ذات المنشئ الهندي نظرا لتجاوز الحد المسموح به من البكتيريا في المنتج. ونبهت الهيئة في تعميم لها، من خطورة استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة وسحبه من السوق ومنع دخوله واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو.. صحفية أمريكية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن سيناريو مغاير لمحاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني “المقدشي” الشيخ عايض القرني يهز وجدان اليمنيين ويجعلهم يبكون من شدة القهر ويكشف اسم القاتل رقم (1) لليمنيين ( ليس الحوثي ولا التحالف ) Advertisements “محمد بن سلمان” يتعرض لطعنة غادرة من أقرب المقربين له وشخصية كبيرة تقود مؤامرة خطيرة تحذير رسمي خطير جدا لكل ابناء الجنوب نساء ورجال وشباب ..لا تستخدم هذا المنتج الهندي أبدا حتى لو حصلت عليه مجانا ( شاهد صورة المنتج ) الشيخ العكيمي يباغت ابو علي الحاكم ويقلب موازين المعركة بهجوم مباغت ومصادرنا تؤكد وصول تعزيزات كبيرة لإسناد القوة الضاربة للعكيمي فضيحة كبيرة وغير متوقعة لمذيعة MBC “لجين عمران” مع الإعلامي مصطفى الآغا.. وهذا ما حدث معهما (فيديو صادم) ودعت الهيئة الى الابلاغ عن اي اعراض جانبية او شكوى تخص الجودة للادوية والمستلزمات الطبية.

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