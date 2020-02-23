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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ العكيمي يباغت ابو علي الحاكم ويقلب موازين المعركة بهجوم مباغت ومصادرنا تؤكد وصول تعزيزات كبيرة لإسناد القوة الضاربة للعكيمي

اكد مصدر عسكري مطلع اليوم السبت بان قوات الجيش الوطني شنت هجوماً مباغتا على مواقع المليشيات الحوثية بمفرق الجوف.

واوضح المصدر "لمارب برس" على ان قوات الجيش مدعومة بأبناء القبائل قد تمكنوا من تطهير عددًا من المواقع التي كانت المليشيات الحوثية تتمركز فيها ، ونوه المصدر بإن العمليات جارية ضد الحوثيين ومستمره حتى اللحظة .

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الشيخ العكيمي يباغت ابو علي الحاكم ويقلب موازين المعركة بهجوم مباغت ومصادرنا تؤكد وصول تعزيزات كبيرة لإسناد القوة الضاربة للعكيمي

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وأفادت المصادر نفسها على ان تعزيزات عسكرية وقبلية كبيرة قد وصلت مساء اليوم السبت إلى جبهات القتال في محافظة ‎الجوف وذلك دعما للعمليات العسكرية ضد المليشيات الحوثية.. مشيرة بأن محافظ الجوف اللواء امين العكيمي وقيادة المنطقة العسكرية السادسة وعدد من قيادات الجيش الوطني كانوا في مقدمة مستقبلي تلك القوات.



وفي السياق ذاته أفادت مصادر أخرى على ان مقاتلات التحالف العربي استهدفت اليوم السبت بغارة جوية طقم عسكري محمل بعناصر حوثية في جبهة جبال الساقية جنوب غربي الجوف ومقتل جميع من كانوا على متنه.