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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير عاجل للرئيس هادي والجنرال الاحمر والشيخ سلطان العرادة ..اذا نجحت الامارات بهذه الخطوة فعلى الشرعية رفع الراية البيضاء

كشف مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن وجود مؤامرة لإسقاط محافظتي الجوف ومأرب شمالي اليمن، وتسليمهما لجماعة أنصار الله(الحوثيين).

واتهم وزير الدولة في الحكومة اليمنية أمين العاصمة، عبدالغني جميل، اليوم السبت، دولة الإمارات بالوقوف وراء مؤامرة اسقاط محافظتي الجوف ومأرب لصالح جماعة أنصار الله(الحوثيين).

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وقال جميل على حسابه في "تويتر": "من خلال قرأتي للمشهد، يبدو أن سيناريو 2014 يتكرر.. مؤامرة على الإصلاح بنكهة أخرى أما الممول هو نفسه من دفع مليارات الدراهم".

مشيراً إلى أنه "ووفقاً لذلك الاتهام فإنه يضع دولة المملكة في سياق المشرف على التنفيذ مالم تدخل بقوة لإفشاله".

وتابع وزير الدولة اليمني: "لكن خذوها مني نصيحة وستنذكرونها يوماً من الأيام إذا تآمرتم على مأرب والجوف نكاية بالإصلاح فإن الحوثي لن يقف عند ذلك لديه مشروع محدد وهدف معين مهما استخدم معكم التقية".

يذكر أن عدداً من وزراء في الحكومة اليمنية قد وجهوا عديد اتهامات لدولة الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بالتآمر على الحكومة و"الجيش الوطني".