شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يكشف توقعات الطقس خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس يوم غداً الأحد صحواً وبارداً نسبياً على المرتفعات والهضاب الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضح فيالأرصاد يكشف توقعات الطقس خلال الساعات القادمة نشرته الصادرة اليوم السبت، أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً على المرتفعات الغربية بوجه عام وصحو إلى غائم جزئيا على السواحل الشرقية، وغائم جزئيا إلى غائم على السواحل الجنوبية مع هطول أمطار خفيفة متفرقة عليها، و الرياح تتراوح سرعتها بين (8 – 16) عقدة، واتجاهاتها جنوبية شرقية.

كما توقع أن يكون الطقس صحو إلى غائم جزئيا على السواحل الغربية، والرياح شرقية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها بين (10 – 20) عقدة، مثيرة للأتربة و الرمال، مع اضطراب البحر وارتفاع الموج.