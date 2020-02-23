[الاحد 23 فبراير 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الاحد 23 فبراير 2020م وكانت الرحلات كالتالي : رقم الرحلة: 603 خط الرحلة: القاهرة - عدن الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة الوصول: 06:45 صباحا رقم الرحلة: 632 خط الرحلة: عدن - الخرطوم الإقلاع: 09:15 صباحا الوصول: 10:15 صباحا رقم الرحلة: 633 خط الرحلة: الخرطوم - عدن الإقلاع: 11:15 ظهرا بتوقيت الخرطوم الوصول: 14:15 ظهرا Advertisements رقم الرحلة: 602 خط الرحلة: عدن - القاهرة الإقلاع: 14:00 ظهرا الوصول: 16:30 ظهرا رقم الرحلة: 609 خط الرحلة: القاهرة - عدن الإقلاع: 07:00 صباحا بتوقيت القاهرة الوصول: 11:00 ظهرا رقم الرحلة: 608 خط الرحلة: عدن - القاهرة الإقلاع: 12:30 ظهرا الوصول: 15:00 عصرا [الاحد 16 فبراير 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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